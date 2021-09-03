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Планировал бежать в Киев. Начальника Летной академии разоблачили на взятке (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 сентября, 13:52
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Посредника задержали во время получения крупной суммы денег
СБУ провели задержание. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ провели задержание. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника – начальника летного училища ЛА НАУ – на взятке в 20 тыс. долларов США.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Посредника остановили на выезде из Кропивницкого. Фото: "Сегодня"
Посредника остановили на выезде из Кропивницкого. Фото: "Сегодня"

"Задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником", – говорится в сообщении.

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Момент задержания. Фото: "Сегодня"
Момент задержания. Фото: "Сегодня"

Хищения в столице

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