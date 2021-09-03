Планировал бежать в Киев. Начальника Летной академии разоблачили на взятке (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника – начальника летного училища ЛА НАУ – на взятке в 20 тыс. долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.
"Задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником", – говорится в сообщении.
Должностных лиц задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются следственные действия. В ближайшее время им сообщат о подозрении.
Хищения в столице
Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3,5 млн грн.
А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.
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