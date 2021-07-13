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Плавятся мозги? В Киеве в вагоне метро обливались молоком (видео)

13 июля 2021 17:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Один из пассажиров уже явно не выдержал безобразия и толкнул парня ногой – тот упал

Молодые люди разлили молоко по всему вагону. Фото: коллаж "Сегодня"

Молодые люди разлили молоко по всему вагону. Фото: коллаж "Сегодня"

В вагоне поезда метро столичные блогеры устроили странный перформанс. На голову одного из участников надели пластиковый колпак, который похож на защитный воротник для собак. В эту емкость заливали молоко и сыпали хлопья. Без воздуха человек долго не мог находиться, поэтому выливал все на пол вагона, прямо под ноги пассажиров. "Сегодня" попросили прокомментировать ситуацию руководителей подземки.

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Парни продолжали веселиться. И проводили свой странный эксперимент, когда поезд проехал станцию метро "Арсенальная".

Молодые люди лили молоко себе прямо на голову, показывая, что им очень жарко. Все это с нескольких камер снималось на видео.

Лишь один пожилой мужчина сделал замечание участникам перформанса, но они никак на это не отреагировали. Мужчина уже явно не выдержал безобразия и толкнул одного из парней ногой.

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Пока неизвестно, чем закончился этот конфликт в вагоне метро. Но в Киевском метрополитене говорят, что по данному инциденту они уже обратились в полицию с требованием усилить работу с пассажирами, которые подобным образом развлекаются в подземке.

"По данному случаю мы уже обратились в полицию. А всех пассажиров призываем оперативно сообщать нам о таких инцидентах в вагонах. Кстати, сообщений о данном случае нам не поступало. Для этого люди могут воспользоваться кнопкой "машинист-пассажир", они есть в каждом вагоне. Уже на следующей станции хулигана встретит сотрудник полиции", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что испачканный молоком вагон пришлось отмывать сотрудникам метрополитена, когда он заехал в депо.

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене хрупкая девушка подралась с мужчиной.

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