По 600 гривен. В Киеве разоблачили схему по продаже поддельных ПЦР-тестов (фото)

Копы нашли переписку с заказчиками поддельных документов

Аферисты создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые могут быть причастны к продаже поддельных Сovid-сертификатов и ПЦР-тестов. Было продано около 200 фальшивых документов. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Мужчина и женщина, в возрасте 24-х и 22-х лет, создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров.

В нем они принимали заказы на изготовление поддельных ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 по цене 600 гривен. Кроме того, продавались международные свидетельства о вакцинации стоимостью 1200 гривен.

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Поддельные справки о ПЦР-тестах / Фото: Нацполиция

"В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов", – отметили в прокуратуре.

Полиция задержала мошенников / Фото: Нацполиция

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По месту жительства злоумышленников и в их автомобилях проведены обыски. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов. Кроме того, копы нашли переписку с заказчиками поддельных документов.

Как могут их наказать?

Правоохранители начали расследование по факту подделки и сбыта документов. В Уголовном кодексе Украины указывается, что такое нарушение наказывается так:

штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или же до двух лет ограничения свободы.

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до двух лет ограничения свободы.

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