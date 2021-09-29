По 600 гривен. В Киеве разоблачили схему по продаже поддельных ПЦР-тестов (фото)

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые могут быть причастны к продаже поддельных Сovid-сертификатов и ПЦР-тестов. Было продано около 200 фальшивых документов. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Мужчина и женщина, в возрасте 24-х и 22-х лет, создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров.
В нем они принимали заказы на изготовление поддельных ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 по цене 600 гривен. Кроме того, продавались международные свидетельства о вакцинации стоимостью 1200 гривен.
"В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов", – отметили в прокуратуре.
По месту жительства злоумышленников и в их автомобилях проведены обыски. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов. Кроме того, копы нашли переписку с заказчиками поддельных документов.
Как могут их наказать?
Правоохранители начали расследование по факту подделки и сбыта документов. В Уголовном кодексе Украины указывается, что такое нарушение наказывается так:
- штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или же до двух лет ограничения свободы.
- штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до двух лет ограничения свободы.
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