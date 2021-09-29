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По 600 гривен. В Киеве разоблачили схему по продаже поддельных ПЦР-тестов (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 сентября, 15:57
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Копы нашли переписку с заказчиками поддельных документов
Аферисты создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров
Аферисты создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые могут быть причастны к продаже поддельных Сovid-сертификатов и ПЦР-тестов. Было продано около 200 фальшивых документов. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Мужчина и женщина, в возрасте 24-х и 22-х лет, создали специальный чат-бот в одном из мессенджеров.

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В нем они принимали заказы на изготовление поддельных ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 по цене 600 гривен. Кроме того, продавались международные свидетельства о вакцинации стоимостью 1200 гривен.

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Поддельные справки о ПЦР-тестах
Поддельные справки о ПЦР-тестах / Фото: Нацполиция

"В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов", – отметили в прокуратуре.

Полиция задержала мошенников
Полиция задержала мошенников / Фото: Нацполиция

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По месту жительства злоумышленников и в их автомобилях проведены обыски. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов. Кроме того, копы нашли переписку с заказчиками поддельных документов.

Как могут их наказать?

Правоохранители начали расследование по факту подделки и сбыта документов. В Уголовном кодексе Украины указывается, что такое нарушение наказывается так:

  • штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или же до двух лет ограничения свободы.
  • штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до двух лет ограничения свободы.

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