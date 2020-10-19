По встречной полосе и без резины: в Киеве произошло "экзотическое" ДТП (видео)

Сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП и уехала.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе киевского управления Патрульной службы, инцидент произошел на киевской Воскресенке.

Недавно очевидцы сообщили об аварии на бульваре Перова – ее совершил автомобиль Mercedes, который двигался по встречной полосе, и уехал против движения.

Очень скоро машину удалось обнаружить – она продолжала движение, но уже без покрышки на одном из передних колес.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Киева

У водительницы были признаки опьянения, однако она утверждала, что не пила, и называла свою остановку безосновательной. При этом в салоне находился малолетний ребенок.

В тренде В Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба

Реклама

Все же тест на состояние опьянения показал в крови женщины 1,6 промилле алкоголя, после чего в ее отношении были составлены протоколы об админнарушениях: нарушение ПДД, которое повлекло за собой ДТП, оставление места ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, на женщину составили постановление о движение по встречной полосе, а ее машину эвакуировали на штрафплощадку. Теперь ей грозит большой штраф и лишение прав.

Напомним, что ранее на столичной Оболони произошло другое ДТП, которое стоило жизни женщине.

Кроме того, мы писали о другой аварии в Оболонском районе, в результате которой погиб мотоциклист.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама