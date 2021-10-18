Почти на миллион гривен. В Киеве ликвидировали канал поставки наркотиков (фото)

Все изъятое отправили на проведение экспертизы, в том числе и оборудование для изготовления наркотиков

Открыли уголовное производство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полицейские задержали трех человек и изъяли вещества, похожие на амфетамин, каннабис, таблетки экстази и ЛСД – почти на миллион гривен. А также оборудование для изготовления наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Разоблачили трех мужчин (1987, 1988 и 1990 года рождения) в сбыте наркотиков и психотропных веществ на территории города.

"В автомобилях правонарушителей и гаражных помещениях обнаружено и изъято вещества, похожие на наркотические, а именно полтора килограмма амфетамина, килограмм каннабиса, 100 таблеток экстази и ЛСД. Кроме этого из дома, расположенного на территории одного из поселков Полтавской области, мы изъяли специализированное оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертиз", – говорит следователь Деснянского управления полиции Дмитрий Линник.

Изъяли большую партию наркотиков / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Задержанным грозит срок / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

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В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецкая.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.