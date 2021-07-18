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Под Фастовом бизнесмен с ружьем обстрелял рабочего из-за зарплаты

18 июля 2021 18:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

27-летний мужчина пришел требовать у работодателя зарплату, которую тот отказывался выплачивать

Место происшествия

Место происшествия / Фото: Нацполиция

В селе Бышев Фастовского района полиция задержала мужчину, который стрелял из ружья. Оказалось, что стрелявший был 40-летним владельцем фирмы по бурению скважин, а жертвой – его 27-летний сотрудник, который пришел требовать выплаты зарплаты. Мужчины поссорились, и бизнесмен совершил несколько выстрелов.

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Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Полицию вызвали местные жители, которые услышали выстрелы. Стрелявшего задержали правоохранители, ружье изъяли в качестве вещественного доказательства.

Горе-бизнесмену теперь грозит от трех до семи лет лишения свободы. Меру пресечения изберет суд. Продолжается досудебное расследование. О судьбе жертвы полиция не сообщает. Но судя по тому, что расследование ведется не по статье "Убийство", а по статье "Хулиганство", 27-летний мужчина не погиб.

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Напомним, последнее время в столице участились случаи стрельбы. Например, 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские. Стрелка задержали после штурма квартиры, а через пару дней суд отправил его под арест до сентября.

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А уже сегодня, 18 июля, стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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