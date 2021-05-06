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Выжил чудом. Под Киевом ищут водителя Renault, который сбил мужчину и скрылся (фото)

6 мая, 08:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте остались обломки машины, по которым патрульные хотят отыскать виновника аварии

Под Киевом на Столичном шоссе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

ЧП произошло недалеко от Кончи-Заспы. Пожилой мужчина шел вдоль дороги, и его сбил автомобиль, водитель которого с места происшествия скрылся.

"На месте остались элементы зеркала авто, по которым патрульные определили, что это белый Renault", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови – его доставили в 17-ю больницу.

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По словам родственников, мужчина пропал утром. Сын выехал на поиски, но нашел его уже после случившегося ДТП.

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Теперь патрульные ищут автомобиль, который сбил пострадавшего.

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Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.

Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.

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