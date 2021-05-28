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Под Киевом автоматчики проверяют каждую машину. Из суда удрал преступник

28 мая, 17:37

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Мужчина убежал прямо из зала суда в Ирпене

Под Киевом разыскивают преступника. Фото: скрин

Под Киевом разыскивают преступника. Фото: скрин

Жителей Киевской области встревожили внезапные КПП с автоматчиками, которые появились Вышгороде. Например, в Буче вооруженные правоохранители проверяют каждую машину, которая выезжает из города. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", полиция разыскивает преступника, который удрал из зала суда.

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В полиции Киевской области нам сообщили, что преступник сбежал из зала суда в Ирпене.

"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидания, а затем грабил женщин. Сегодня над ним должен был быть суд, а ему удалось убежать из судебного зала", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Как мужчине удалось убежать из зала суда – устанавливают сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что под Киевом задержали подозреваемых в серии разбойных нападений.

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Также напомним, в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.

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