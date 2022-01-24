Под Киевом автомобиль столкнулся с фурой – есть погибшие (фото)

Причина ДТП и количество пострадавших пока неизвестны

В Киевской области легковушка влетела под грузовик / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом на Одесской трассе у Василькова произошло смертельное ДТП. Трое человек погибло.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua Telegram.

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Авария случилась в селе Путровка.

Понадобилась помощь сотрудников ГСЧС / Фото: dtp.kiev.ua

"Водитель автомобиля daewoo lanos залетел под припаркованный грузовик", – пишут в Сети.

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На месте работают спасатели и "скорая".

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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