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Под Киевом бетономешалка сбила 14-летнюю девочку (видео)

18 мая, 15:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У ребенка тяжелые травмы – сотрясение, царапины, повреждена грудная клетка

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

В Киевской области сегодня утром, 18 мая, произошла страшная авария – 14-летняя девочка попала под грузовик с бетономешалкой. Это случилось на улице Академика Заболотного.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Так, авария произошла на Теремках у заезда с села Новоселки.

"У ребенка травма грудной клетки, сотрясение мозга и царапины", – говорится в сообщении.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

Пока неизвестно, как это произошло. На видео зафиксировали момент после ДТП.

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Ранее мы писали, что в Киеве перевернулась бетономешалка. Спасателям нужно предварительно разрезать бочку, чтобы выгрузить часть бетона и облегчить машину. Они работали около шести часов.

Напомним, что в жутком ДТП под Ровно погибла целая семья.

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