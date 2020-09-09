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В школах под Киевом еще два класса отправили на карантин из-за коронавируса

9 сентября, 10:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 подтвердили у троих учеников

В Борисполе Киевской области два класса отправили на самоизоляцию, так как школьники заболели коронавирусом.

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"По состоянию на 08.09.2020 коронавирусной инфекцией заболели трое учеников: один ученик ОШ 6 из-за болезни еще не посещал школу, а вот в лицее "Дизайн-образование" имени Павла Чубинского и ОШ 1 вынуждены отправить на самоизоляцию по одному классу, так как учащиеся, у которых болезнь подтверждена методом ПЦР, были в учебных заведениях", – рассказала заместитель городского головы Борисполя Людмила Пасенко на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.

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Также напомним, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев дети школа карантин инфекция заражение коронавирус COVID-19 самоизоляция
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