Под Киевом горит жилой дом: огонь тушат с самого утра (фото)

В результате пожара сотрудники ГСЧС спасли 2 человек, другие жители покинули здание самостоятельно

Под Киевом случился масштабный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 3 января, утром в Вышгороде Киевской области произошел пожар в 5-ти этажном доме. Люди самостоятельно покинули здание, а двоих спасли сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киевской области.

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В 7:12 поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в Вышгороде по ул. Спасской.

Как выяснилось, горит мансардный этаж дома на площади 800 кв.

В результате сотрудники ГСЧС спасли 2 человек, другие жители покинули здание самостоятельно.

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По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров. Два человека доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

В 10:10 пожар локализован. К тушению задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

На данный момент ликвидация продолжается.

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В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области 1 /6

Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей

В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Как сообщает корреспондент "Сегодня", погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.

Происшествие случилось в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района.

Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.