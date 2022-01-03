Под Киевом горит жилой дом: огонь тушат с самого утра (фото)

В понедельник, 3 января, утром в Вышгороде Киевской области произошел пожар в 5-ти этажном доме. Люди самостоятельно покинули здание, а двоих спасли сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киевской области.
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В 7:12 поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в Вышгороде по ул. Спасской.
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Как выяснилось, горит мансардный этаж дома на площади 800 кв.
В результате сотрудники ГСЧС спасли 2 человек, другие жители покинули здание самостоятельно.
По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров. Два человека доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.
В 10:10 пожар локализован. К тушению задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава.
На данный момент ликвидация продолжается.
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