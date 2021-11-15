Под Киевом грузовик въехал в Mercedes. Есть пострадавший (фото)

На автодороге Киев-Одесса около поворота на село Хлепча произошло масштабное ДТП. Пострадал один из водителей.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
52-летний водитель грузового автомобиля MAN столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины.
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"Водитель автомобиля Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Копы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Недавнее ДТП с мажором
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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