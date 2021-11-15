Под Киевом грузовик въехал в Mercedes. Есть пострадавший (фото)

Пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу

Серьезная авария произошла в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

На автодороге Киев-Одесса около поворота на село Хлепча произошло масштабное ДТП. Пострадал один из водителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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52-летний водитель грузового автомобиля MAN столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины.

Легковой автомобиль сильно пострадал / Фото: Нацполиция

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

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Полиция устанавливает причину происшествия / Фото: Нацполиция

Копы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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