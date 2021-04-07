Под Киевом грузовик влетел в светофор после столкновения с микроавтобусом (видео)

В Киевской области 7 апреля произошло серьезное ДТП.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На одном из перекрестков в Буче столкнулись два автомобиля.

"В результате ДТП между бусиком и грузовиком, последняя вылетела с дороги и въехала в светофорный столб", – говорится в сообщении.

В тренде Карантин в Киеве: книжный рынок на Петровке работает круглосуточно

На месте работают полицейские, детали уточняются.

Реклама

Напомним, в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.

Мы также сообщали, что во Львове 10-летний мальчик погиб от удара крышкой люка, которая слетела с дороги прямо в лобовое стекло машины и попала в ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама