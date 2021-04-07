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Под Киевом грузовик влетел в светофор после столкновения с микроавтобусом (видео)

7 апреля, 16:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работает полиция

В Киевской области 7 апреля произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На одном из перекрестков в Буче столкнулись два автомобиля.

"В результате ДТП между бусиком и грузовиком, последняя вылетела с дороги и въехала в светофорный столб", – говорится в сообщении.

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На месте работают полицейские, детали уточняются.

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Напомним, в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.

Мы также сообщали, что во Львове 10-летний мальчик погиб от удара крышкой люка, которая слетела с дороги прямо в лобовое стекло машины и попала в ребенка.

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ДТП авто грузовик Буча киевская область

Источник: Сегодня

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