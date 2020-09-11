Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)

11 сентября, 11:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Очевидцы инцидента возмущены

На велодорожке вдоль автомобильной дороги между Ирпенем и Киевом проехались грузовики.

Реклама

Соответствующее видео опубликовал очевидец Сергей Деревяка на своей странице в Facebook.

Данный инцидент возмутил пользователей соцсетей. В комментариях к видео некоторые отпускают саркастичные шутки, другие же отмечают в посте полицию и просят разобраться с нарушителями.

Реклама

В тренде
Можно даже загорать: в Киеве ожидается шикарная погода

Ранее мы сообщали, что в центре Днепра, на улице Воскресенской, жители города заметили необычный способ парковки: "автохам" оставил свой автомобиль прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.

А в Киеве очередной "автохам" перекрыл движение трамваев на Подоле, поскольку бросил спорткар на рельсах и ушел по своим делам.

Также напомним, в центре Одессы, на перекрестке Итальянского бульвара и улицы Канатной, любители автомобильного дрифта устроили опасные "развлечения", которые едва не привели к трагедии.

Реклама

Кроме того, в столице внедорожник проехался по новому пешеходному мосту. Блогер поделилась кадрами "автопрогулки" в Instagram-stories. Судя по кадрам, девушка на момент поездки находилась на пассажирском сидении авто.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев грузовик ирпень автохамы велодорожка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на карантин закрыли четыре детских сада
В Киеве на карантин закрыли четыре детских садаПроисшествия
Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантин
Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантинПроисшествия
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лиц
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лицПроисшествия
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)Происшествия
В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)
В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)Происшествия
В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией
В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полициейПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять