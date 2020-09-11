Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)

На велодорожке вдоль автомобильной дороги между Ирпенем и Киевом проехались грузовики.

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Соответствующее видео опубликовал очевидец Сергей Деревяка на своей странице в Facebook.

Данный инцидент возмутил пользователей соцсетей. В комментариях к видео некоторые отпускают саркастичные шутки, другие же отмечают в посте полицию и просят разобраться с нарушителями.

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В тренде Можно даже загорать: в Киеве ожидается шикарная погода

Ранее мы сообщали, что в центре Днепра, на улице Воскресенской, жители города заметили необычный способ парковки: "автохам" оставил свой автомобиль прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.

А в Киеве очередной "автохам" перекрыл движение трамваев на Подоле, поскольку бросил спорткар на рельсах и ушел по своим делам.

Также напомним, в центре Одессы, на перекрестке Итальянского бульвара и улицы Канатной, любители автомобильного дрифта устроили опасные "развлечения", которые едва не привели к трагедии.

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Кроме того, в столице внедорожник проехался по новому пешеходному мосту. Блогер поделилась кадрами "автопрогулки" в Instagram-stories. Судя по кадрам, девушка на момент поездки находилась на пассажирском сидении авто.

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