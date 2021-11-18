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Под Киевом хозяин дома расстрелял грабителей (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 ноября, 17:44
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Один из нападавших оказался гражданином Турции, он был ранен

В Крюковщине (Киевская область) хозяин расстрелял разбойников, которые ночью ворвались в его дом. Группа незнакомцев в балаклавах напали под утро и угрожали его жене и дочери расправой.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

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"У женщин требовали драгоценности и наличные деньги. Впрочем, на подозрительный шум отреагировал глава семьи, вышел с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по нападающим. Разбойники в панике бросились бежать, кто в дверь, кто в окно. Хозяин сразу вызвал полицию", – написал он.

Разбойника обнаружили в лесу, он был ранен
Разбойника обнаружили в лесу, он был ранен / Фото: Нацполиция

Преступников поймали?

С помощью полицейской собаки удалось разыскать воров, которые скрывались в лесу.

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Полицейский пес Рекс отлично поработал
Полицейский пес Рекс отлично поработал / Фото: Нацполиция

"Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его приспешника из Казахстана. В настоящее время обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", – добавил Небытов.

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