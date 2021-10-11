Под Киевом иномарка на скорости протаранила грузовик. Погибшего вырезали из салона (фото)

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с легковушкой и КамАЗом в Белогородке – что известно об аварии

В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где ранее маршрутный автобус столкнулся с легковушкой, в селе Белогородка произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате водитель иномарки скончался на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Фото: dtp.kiev.ua

Отмечается, что около 18:00 на улице Героев Обороны водитель Mitsubishi Lancer на высокой скорости врезался во встречный КамАЗ. На место приехали спасатели, медики и полицейские. Однако спасти пострадавшего водителя не удалось.

Фото: dtp.kiev.ua

"Тело несчастного зажало обломками автомобиля. Поставили капельницы. Ввели обезболивающее. На момент извлечения тела спасателями был уже мертв", - говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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