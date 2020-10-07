Под Киевом из-за дедовщины умер солдат: подозреваемого задержали

Погибшего заставили отжиматься, а затем ударили

Следователи в Киевской области сообщили о подозрении солдату Нацгвардии, действия которого могли повлечь смерть его сослуживца.

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Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, солдат психологически давил на погибшего и заставил его отжиматься от пола, после чего подал команду "Смирно" и ударил кулаком в грудную клетку. В результате солдат потерял сознание. Медики скорой помощи пытались спасти парня, однако тот скончался.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе для установления причин смерти солдата.

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Злоумышленника задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Солдата подозревают в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившем тяжкие последствия в виде смерти другого солдата.

В случае доказательства вины нарушителю грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в воинской части в Киеве нашли мертвым солдата.

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