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Под Киевом из живого уголка сбежал карликовый кенгуру

11 сентября, 03:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

За помощь в поисках животного объявлена крупная награда

Под Киевом из жилого уголка в этнографическом комплексе "Украинское село" возле города Буча сбежал карликовый кенгуру.

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На Facebook-странице комплекса обратились к местным жителям с просьбой о содействии в поиске животного, и объявили награду "за максимально действенную помощь" в размере 20 тысяч гривен.

"Сейчас идут поиски зверушки в ближайшей местности. Хотим обратиться ко всем, кто, возможно, увидит незнакомого зверя, сообщить нам о его появлении по телефону 099-333-07-70. Сейчас важно определить приблизительный район нахождения животного, чтобы организовать максимально эффективные поиски", - говорится в сообщении.

Также сотрудники комплекса выразили благодарность всем, кто уже помог в поисках кенгуру, а также выразил поддержку и надеется на удачный результат поисков.

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"Полезная информация: кенгуру Валаби Бенета – карликовый вид, небольшого размера, меховой покров серо-рыжего цвета. Миролюбивое животное, которое за время своего пребывания в живом уголке комплекса уже привыкло к людям, может питаться листьем кустов, сеном, травой, овощами", - добавили хозяева зверя.

Также они подчеркнули, что кенгуру может жить на открытом пространстве даже в холодное время года в наших климатических широтах, а передвигается довольно быстро – прыжками до полутора метров. Наиболее активен зверек утром и во второй половине дня, при этом он не любит жаркого открытого солнца.

Напомним, что в январе из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок. Впрочем, животное гуляло по торговому центру, вело себя ласково и даже разрешило себя гладить.

А в декабре в Харькове дикие животные снова устроил бедлам – зеленая обезьяна, вероятно тоже сбежав из контактного зоопарка, забежала в супермаркет и ловко бегала под потолком.

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Киев поиск кенгуру Буча киевская область животное

Источник: Сегодня

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