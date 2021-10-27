Под Киевом мальчик отрубил палец своей 2-летней сестре

В селе Ореховец Киевской области 4-летний мальчик отрубил палец своей 2-летней сестре. Полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Подробности ЧП
Как стало известно, девочка получила телесные повреждения во время игры с 4-летним братом.
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Как выяснили правоохранители, мальчик играл во дворе со своей сестренкой, после чего они оказались в сарае.
По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки.
В каком состоянии девочка?
2-летнюю малышку госпитализировали в больницу Белой Церкви. На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства этого события.
"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра детей, чтобы не допустить подобных последствий. В таком возрасте дети полностью не понимают, что они могут совершить непоправимое. Будьте бдительны и берегите своих детей!" – обратились правоохранители.