Под Киевом мальчик отрубил палец своей 2-летней сестре

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства ЧП

Мальчик отрубил своей сестре палец. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Ореховец Киевской области 4-летний мальчик отрубил палец своей 2-летней сестре. Полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Подробности ЧП

Как стало известно, девочка получила телесные повреждения во время игры с 4-летним братом.

Как выяснили правоохранители, мальчик играл во дворе со своей сестренкой, после чего они оказались в сарае.

По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки.

В каком состоянии девочка?

2-летнюю малышку госпитализировали в больницу Белой Церкви. На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства этого события.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра детей, чтобы не допустить подобных последствий. В таком возрасте дети полностью не понимают, что они могут совершить непоправимое. Будьте бдительны и берегите своих детей!" – обратились правоохранители.

Ранее мы писали: