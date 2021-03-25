Под Киевом масштабное ДТП: на Житомирской трассе образовалась пробка (фото)

Под Киевом на Житомирской трассе 25 марта произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
"Разорванное авто лежит на обочине. На месте полиция и медики", – говорится в сообщении.
По информации Google maps, на месте действительно образовалась большая пробка.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в Киеве мужчина получил много повреждений после того, как его сбил автомобиль, при этом его еще и обвинили в повреждении чужой машины.
Мы также писали, что в Полтаве микроавтобус переехал пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк