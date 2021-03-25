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Под Киевом масштабное ДТП: на Житомирской трассе образовалась пробка (фото)

25 марта, 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работают спецслужбы

Под Киевом на Житомирской трассе 25 марта произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Разорванное авто лежит на обочине. На месте полиция и медики", – говорится в сообщении.

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По информации Google maps, на месте действительно образовалась большая пробка.

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Информации о пострадавших пока нет.

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Напомним, в Киеве мужчина получил много повреждений после того, как его сбил автомобиль, при этом его еще и обвинили в повреждении чужой машины.

Мы также писали, что в Полтаве микроавтобус переехал пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

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Киев авария ДТП пробка житомирская трасса

Источник: Сегодня

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