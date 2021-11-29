Под Киевом мошенники торговали фейковыми COVID-сертификатами – теперь им грозит срок (видео)

Более 500 поддельных печатей и около 3000 бланков. В Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и государственных документов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка совместно с 46-ти и 53-летним киевлянами организовала фирму, которая занималась подделкой документов для устранения препятствий при пересечении государственной границы Украины. К ним обращались как граждане Украины, так и иностранцы.
Далее по теме
"Фигуранты вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуги составляла 250 долларов", – пишут в сообщении.
Что изъяли
В офисе и по местам жительства фигурантов правоохранители провели пять обысков и изъяли:
- 420 клише печатей различных предприятий, учреждений и организаций,
- 2373 незаполненных бланков предприятий, учреждений и организаций,
- 25 поддельных свидетельств о Covid-вакцинации,
- поддельные виды на временное проживание,
- компьютерную технику, в том числе оборудование для изготовления поддельных документов, флеш-накопители, пластиковые карты для изготовления поддельных документов,
- охотничий карабин,
- устройства для отстрела резиновых шаров,
- патроны,
- мобильные телефоны, карты разных операторов.
Что им грозит
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
"За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", – добавляют в полиции.
Правоохранители проверяют причастность других работников фирмы к участию в преступных схемах.
Ранее мы писали:
- 8 ноября полиция обнаружила 10 COVID-сертификатов с признаками подделки у пассажиров в международном аэропорту "Борисполь".
- Полиция проводила массовые рейды среди нелегальных перевозчиков. Пока одного из нарушителей остановили на трассе Киев – Чернигов, другие водители засмотрелись на обочину и произошло массовое ДТП.