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Под Киевом мужчина из-за денег убил свою мать (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 октября, 15:48
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В доме женщины пропали – вкрученный в пол металлический сейф, мобильный телефон и планшет

В Ирпене (Киевская область) 46-летний местный житель побил до смерти свою мать из-за того, что она отказалась дать ему деньги. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преднамеренного убийства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Ирпене 24 октября утром тело 72-летней жительницы со следами насилия обнаружили соседи.

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В доме не оказалось вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.

Полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого / Фото: Нацполиция

Что ему грозит

"Было установлено, что сын пришел к своей матери и потребовал деньги. Женщина отказала ему, после чего мужчина начал душить пенсионерку и бить по голове. Во время обысков в квартире злоумышленника нашли похищенные вещи", – рассказали в пресс-службе.

Жителя Ирпеня задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

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