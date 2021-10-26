Под Киевом мужчина из-за денег убил свою мать (фото, видео)

В Ирпене (Киевская область) 46-летний местный житель побил до смерти свою мать из-за того, что она отказалась дать ему деньги. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преднамеренного убийства.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Ирпене 24 октября утром тело 72-летней жительницы со следами насилия обнаружили соседи.
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В доме не оказалось вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.
Что ему грозит
"Было установлено, что сын пришел к своей матери и потребовал деньги. Женщина отказала ему, после чего мужчина начал душить пенсионерку и бить по голове. Во время обысков в квартире злоумышленника нашли похищенные вещи", – рассказали в пресс-службе.
Жителя Ирпеня задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.
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