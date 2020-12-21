Под Киевом мужчина расстрелял семью: ребенка чудом не зацепило (фото)

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который совершил покушение на убийство односельчан. Инцидент произошел в селе Логвин Володарского района.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.
"Неизвестный в камуфлированной форме и маске ворвался в дом через незапертую дверь, там он совершил несколько выстрелов в владельцев дома. В этот момент в постели находился ребенок, который только чудом не пострадал от действий злоумышленника. После совершенного стрелок скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Врачи госпитализировали раненых владельцев дома в медицинское учреждение. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.
Стрелком оказался 43-летний местный житель. По месту его жительства полицейские провели обыск и изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе камуфлированную одежду.
Также изъято зарегистрированное оружие, которое направлено для проведения соответствующих экспертиз.
Сейчас полиция выясняет мотивы совершенного. По данному факту возбуждено производство.
За содеянное ему грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее мы писали, что в Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который угрожал ружьем медикам и стрелял в полицейских.
Напомним, в Одессе мужчина на грузовике пытался сбить полицейских.
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