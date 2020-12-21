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Под Киевом мужчина расстрелял семью: ребенка чудом не зацепило (фото)

21 декабря, 16:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Врачи госпитализировали раненых владельцев дома

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который совершил покушение на убийство односельчан. Инцидент произошел в селе Логвин Володарского района.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.

"Неизвестный в камуфлированной форме и маске ворвался в дом через незапертую дверь, там он совершил несколько выстрелов в владельцев дома. В этот момент в постели находился ребенок, который только чудом не пострадал от действий злоумышленника. После совершенного стрелок скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Врачи госпитализировали раненых владельцев дома в медицинское учреждение. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

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Стрелком оказался 43-летний местный житель. По месту его жительства полицейские провели обыск и изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе камуфлированную одежду.

Также изъято зарегистрированное оружие, которое направлено для проведения соответствующих экспертиз.

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Сейчас полиция выясняет мотивы совершенного. По данному факту возбуждено производство.

За содеянное ему грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который угрожал ружьем медикам и стрелял в полицейских.

Напомним, в Одессе мужчина на грузовике пытался сбить полицейских.

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Киев убийство полиция киевская область

Источник: Сегодня

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