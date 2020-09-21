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Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховки

21 сентября, 15:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пройдоха инсценировал несчастный случай со смертельным исходом

В Польше на пункте пропуска Дорогуск (с украинской стороны – это Ягодин) следователи задержали 38-летнего гражданина Украины, которого подозревают в попытке незаконно заполучить почти 200 млн гривен, сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.

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Как оказалось, изобретательный мужчина инсценировал свою смерть на Родине, чтобы получить выплаты у страховых компаний.

По документам, мужчина на Киевском море выпал за борт лодки и утонул в июле 2019-го, в сентябре его тело якобы было найдено и кремировано, а в октябре его мать обратилась в ряд страховых компаний Польши за возмещением ущерба.

Как выяснили польские правоохранители, украинец с октября 2018 по январь 2019 застраховал жизнь в 20 (!) страховых компаниях в Польше на общую сумму 26 млн злотых (около 200 млн гривен), кроме того, в декабре 2018 года мужчина получил гражданство Польши.

Дальше стало известно, что "погибший" украинец успел побывать в Великобритания, Турции и на Кипре, посетив их по польскому паспорту. Так следствие пришло к заключению, что речь идет об инсценировке смерти с целью незаконного получения большой суммы страховых выплат.

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Теперь предприимчивому гражданину грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество. Он взят под стражу на три месяца.

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В Украине тоже начато расследование – проверят копов, занимавшихся делом о "гибели" мужчины, и сотрудников судмедэкспертизы. Кроме того, следствие займется и матерью мужчины, подавшей фальшивое признание о гибели сына.

Напомним, в январе 2019 на Киевском водохранилище возле села Страхолесье под лед провалился снегоход. Двое мужчин утонули, а одному удалось выбраться на лед самостоятельно.

Также сообщалось, что в мае 2018-го трое мужчин на моторной лодке врезались в плавучий бакен: лодка получила пробоину и ушла на дно, один из мужчин утонул, а двое спаслись.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, что священник с дочерью утонули в Киевском области:

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страхование Польша мошенники страховка киевское море украинцы в Польше Киевское водохранилище

Источник: Сегодня

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