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Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
12 октября, 15:34
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В Киевской области неизвестный начал стрельбу по супругам и ребенку, которые сидели в машине
Под Киевом произошла стрельба
Под Киевом произошла стрельба / Фото: Коллаж: Сегодня

В Софиевской Борщаговке, что под Киевом, 12 октября мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Отмечается, что стрельба произошла около 7:45. Неизвестный выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину.

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В результате мужчина ранен в ногу, также поврежден автомобиль.

Фото: Киев Сейчас

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Сейчас копы устанавливают стрелка и выясняют, из какого оружия стрелял злоумышленник.

Нелегальное оружие в Украине

После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта в стране насчитывалось около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".

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В "Украинской ассоциации владельцев оружия" предполагают, что с тех пор этот показатель мог вырасти до 5 млн "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.

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