Под Киевом мужчина жестоко избил собаку ногами и попал на видео

В Киевской области очевидцы сняли на видео жестокое обращение с животными.
Ролик опубликовал Ирпень Типичный в Telegram.
ЧП произошло возле ЖК "Синергия" в Ирпени.
"Помогите распространить и идентифицировать мужика, который возле ЖК Синергия 3 сегодня спустил своего ягдтерьера на бездомную собаку и потом еще бил ее ногами, потому что пес дал отпор. Это не первый случай жестокого обращения с животными этим мужчиной", - подписали видео неравнодушные.
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Ранее мы писали, что в Херсонской области мужчина жестоко расправился с двумя собаками.
Напомним, что в Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак.
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