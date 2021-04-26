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Под Киевом мужчина жестоко избил собаку ногами и попал на видео

26 апреля, 18:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жители просят идентифицировать мужчину – что дальше будут делать с этой информацией пока неизвестно

В Киевской области очевидцы сняли на видео жестокое обращение с животными.

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Ролик опубликовал Ирпень Типичный в Telegram.

ЧП произошло возле ЖК "Синергия" в Ирпени.

"Помогите распространить и идентифицировать мужика, который возле ЖК Синергия 3 сегодня спустил своего ягдтерьера на бездомную собаку и потом еще бил ее ногами, потому что пес дал отпор. Это не первый случай жестокого обращения с животными этим мужчиной", - подписали видео неравнодушные.

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Ранее мы писали, что в Херсонской области мужчина жестоко расправился с двумя собаками.

Напомним, что в Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак.

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Источник: Сегодня

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