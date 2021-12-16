Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (видео)

Маршрутка сегодня утром ехала из Ирпеня в Киев, в ней было 25 пассажиров

Водитель вовремя заметил возгорание. / Фото: Коллаж: Сегодня

На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка "I-Ван", которая курсирует по маршруту Ирпень-Киев к станции метро "Академгородок".

Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

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"Автобус следовал из Ирпеня в Киев. Возле села Романкив водитель заметил возгорание. В маршрутке в момент возгорания находилось 25 пассажиров и водитель. Как только произошло возгорание, люди самостоятельно покинули транспортное средство. На место вызвали спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал", – сказали нам в ГСЧС Киевской области.

Пожарные ликвидировали пламя, но маршрутка выгорела полностью.

Похожий инцидент

26 ноября, в Киеве в Святошинском районе на ходу загорелась маршрутка № 455. Ее потушили сразу же. Никто не пострадал.

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Новости "Сегодня" публиковали видео с места события.

В Киеве обновят общественный транспорт

Власти планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно:

65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,

72 троллейбуса длиной более 18,5 метра.

"Это будет транспорт низкопольный, приспособленный для всех пассажиров, в том числе, людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

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Также хотят приобрести 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом стоимостью до 50 млн. евро для Святошинско-Броварской линии подземки.

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