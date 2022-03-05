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Под Киевом оккупанты обстреляли автомобиль: погибла женщина и ребенок

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 05:33
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Враг продолжает применять оружие против мирного населения
Оккупанты убивают гражданских/Фото: Киевская областная прокуратура, коллаж: "Сегодня"
Оккупанты убивают гражданских/Фото: Киевская областная прокуратура, коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 4 марта, российские оккупанты в Киевской области обстреляли автомобиль с танковых пулеметов. В результате инцидента 2 человека погибли, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура

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По данным следствия, 4 марта шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", открывшую по ним огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли два человека – женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет.

Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями (ст. 438 УК Украины). Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

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Обстрел домов

Под Киевом российские оккупанты ударили по жилым домам. В результате начался масштабный пожар.

Вражеские войска уничтожили пол села Горенка. В результате нанесенного удара начался пожар — горели дома мирных жителей. По словам местных, взорвалась мина.

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