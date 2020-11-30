Под Киевом перевернулся грузовик: есть пострадавшие (видео)

Утром сегодня, 30 ноября, под Киевом произошла серьезная авария.
Об этом сообщает "ДТП Киев" в Facebook.
На Броварской окружной опрокинулся грузовой автомобиль после столкновения с легковушкой.
"Лед. Будьте внимательны", – пишут в паблике.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Ранее мы писали, что житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП. Злоумышленник погиб на месте.
Напомним, в Киеве вечером в субботу, 28 ноября, на мосту возле станции метро "Берестейская" автомобиль BMW сбил насмерть 26-летнего мужчину.
Смотрите сюжет – военный грузовик въехал в бригаду дорожников:
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