Под Киевом перевернулся грузовик: есть пострадавшие (видео)

Утром сегодня, 30 ноября, под Киевом произошла серьезная авария.

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Об этом сообщает "ДТП Киев" в Facebook.

На Броварской окружной опрокинулся грузовой автомобиль после столкновения с легковушкой.

"Лед. Будьте внимательны", – пишут в паблике.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Ранее мы писали, что житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП. Злоумышленник погиб на месте.

Напомним, в Киеве вечером в субботу, 28 ноября, на мосту возле станции метро "Берестейская" автомобиль BMW сбил насмерть 26-летнего мужчину.

Смотрите сюжет – военный грузовик въехал в бригаду дорожников:

Видео: Сегодня

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