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Под Киевом перевернулась фура с арбузами (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 октября, 17:08
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Накануне владелец и водитель грузовика употребляли алкоголь, а утром доверили управление машиной реализатору арбузов

Под Киевом перевернулась фура с арбузами. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ЧП в Володарке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Неопытный водитель сел за руль грузовика и не справился с управлением, машина перевернулась, а арбузы разлетелись по всей дороге.

Автомобиль перевернулся на скорости
Автомобиль перевернулся на скорости / Фото: Нацполиция

"В кабине фуры находилось три человека, к счастью никто из них серьезно не пострадал. Как выяснилось, накануне аварии владелец грузовика, 53-летний харьковчанин и водитель грузовика употребляли спиртные напитки, а утром 15 октября доверили управление грузовиком реализатору арбузов из города Геническ", – пишут в сообщении.

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Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, на водителя уже составили два админпротокола по ч.2 ст 126 и ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Груз разлетелся по всей дороге
Груз разлетелся по всей дороге / Фото: Нацполиция

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Водителю грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов или лишение прав до одного года.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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