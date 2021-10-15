Под Киевом перевернулась фура с арбузами (фото, видео)

Накануне владелец и водитель грузовика употребляли алкоголь, а утром доверили управление машиной реализатору арбузов

Под Киевом перевернулась фура с арбузами. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ЧП в Володарке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Неопытный водитель сел за руль грузовика и не справился с управлением, машина перевернулась, а арбузы разлетелись по всей дороге.

Автомобиль перевернулся на скорости / Фото: Нацполиция

"В кабине фуры находилось три человека, к счастью никто из них серьезно не пострадал. Как выяснилось, накануне аварии владелец грузовика, 53-летний харьковчанин и водитель грузовика употребляли спиртные напитки, а утром 15 октября доверили управление грузовиком реализатору арбузов из города Геническ", – пишут в сообщении.

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Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, на водителя уже составили два админпротокола по ч.2 ст 126 и ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Груз разлетелся по всей дороге / Фото: Нацполиция

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Водителю грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов или лишение прав до одного года.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;

нарушение правил маневрирования — 22%;

нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;

пьяное вождение — 5%.

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