Под Киевом перевернулась фура с арбузами (фото, видео)

Под Киевом перевернулась фура с арбузами. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ЧП в Володарке.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Неопытный водитель сел за руль грузовика и не справился с управлением, машина перевернулась, а арбузы разлетелись по всей дороге.
"В кабине фуры находилось три человека, к счастью никто из них серьезно не пострадал. Как выяснилось, накануне аварии владелец грузовика, 53-летний харьковчанин и водитель грузовика употребляли спиртные напитки, а утром 15 октября доверили управление грузовиком реализатору арбузов из города Геническ", – пишут в сообщении.
Выехал на встречку: водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Тернопольской области
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, на водителя уже составили два админпротокола по ч.2 ст 126 и ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Водителю грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов или лишение прав до одного года.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.
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