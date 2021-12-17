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Под Киевом поезд сбил насмерть женщину (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 16:30
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Погибшая переходила переезд и не заметила железнодорожный транспорт
В Киевской области произошла трагедия. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области произошла трагедия. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Киевской области на станции Тарасовка поезд сбил женщину – она не заметила железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает "Сегодня".

Подробности трагедии

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на станции Тарасовка на железнодорожном переезде товарный поезд сбил женщину, которая переходила переезд и не заметила транспорт.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают возраст погибшей. На вид ей 35-40 лет. При женщине не было документов и мобильного телефона", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Внимание! Видео 21+

Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку

В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.

На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.

От полученных травм девушка скончалась мгновенно.

"19-летняя девушка пропустила один поезд, но из-за общего шума и наушников слишком поздно заметила другой", – говорится в сообщении.

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18 октября в городе Смила Черкасской области ученица 9-го класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

Предварительно у ребенка диагностировали:

  • открытую черепно-мозговую травму,
  • перелом костей черепа,
  • ушиб головного мозга,
  • переломы обеих предплечий.

Ранее мы писали:

  • Во Львовской области 18 вагонов грузового поезда Клепаров – Батево сошли с рельсов и перевернулись. Поезд перевозил щебень и железную руду.
  • Под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

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