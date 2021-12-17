Под Киевом поезд сбил насмерть женщину (видео)

В пятницу, 17 декабря, в Киевской области на станции Тарасовка поезд сбил женщину – она не заметила железнодорожный транспорт.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности трагедии
Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на станции Тарасовка на железнодорожном переезде товарный поезд сбил женщину, которая переходила переезд и не заметила транспорт.
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"На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают возраст погибшей. На вид ей 35-40 лет. При женщине не было документов и мобильного телефона", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.
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Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку
В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.
На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.
От полученных травм девушка скончалась мгновенно.
"19-летняя девушка пропустила один поезд, но из-за общего шума и наушников слишком поздно заметила другой", – говорится в сообщении.
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18 октября в городе Смила Черкасской области ученица 9-го класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.
Предварительно у ребенка диагностировали:
- открытую черепно-мозговую травму,
- перелом костей черепа,
- ушиб головного мозга,
- переломы обеих предплечий.
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