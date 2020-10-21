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Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкуп

21 октября, 18:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчин задержали во время передачи части денег

В Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов. За возвращение ребенка они требовали выкуп в размере 200 000 долларов.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным пресс-службы, нарушители тщательно готовились к совершению преступления: они распределили между собой роли и арендовали здание, в котором хотели содержать ребенка.

Злоумышленников задержали во время передачи части денег – 150 000 долларов, а ребенка вернули родителям.

Правоохранители скоро сообщат нарушителям о подозрении и изберут им меру пресечения.

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/ Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева похитили человека .

Также мы писали, как в Борисполе Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке. Он воспользовался моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал.

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выкуп похищение киевская область
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