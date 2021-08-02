Под Киевом, пока медики оказывали помощь женщине, произошло убийство (фото)

Мужчина после удара потерял сознание и скончался в карете скорой помощи

Между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, а убитый пытался их успокоить / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 2 августа, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который устроил драку во время отдыха и убил своего знакомого.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"В скорую медицинскую помощь поступило сообщение о том, что в поселке Коцюбинское женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и нуждается в медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киевской области

Медики увидели компанию отдыхающих, которые употребляли алкогольные напитки. Женщине стало плохо, пока медики оказывали ей помощь между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Третий человек, из той же компании пытался остановить драку, однако один из знакомых ударил его в голову – он потерял сознание. Позже 63-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

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Фото: Полиция Киевской области

Правоохранители уже задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 60-летний уроженец поселка Горбулев Житомирской области.

Следователи по процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Реклама Фото: Полиция Киевской области

Ранее мы сообщали, что в Киевской области мужчина из ревности избил свою бывшую девушку и напал с ножом на общего знакомого.

Напомним, что в четверг, 8 июля, в Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался убежать.