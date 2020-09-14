Под Киевом вспыхнул пожар рядом с АЗС: в небе видны клубы черного дыма (видео)

В Киевской области неподалеку от села Вита-Почтовая вспыхнул пожар возле автозаправочной станции. Клубы черного дыма, которые поднимаются в небо, видно за несколько километров от места возгорания.

"Загорелся мусор и автомобильные покрышки недалеко от АЗС. Площадь возгорания составила более 20 квадратных метров. Также горит нескошенная трава. На место уже выехали пожарные расчеты для тушения огня. Угрозы для жителей близлежащих домов и АЗС нет", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

Реклама

Причину возгорания будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

Видео: Telegram-канал/dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали, что в Ирпене под Киевом произошел пожар на территории модульной АЗС. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 30 человек личного состава и пять единиц техники.

Также напомним, в Харькове на заправке загорелся автомобиль. По данным копов, экипаж правоохранителей заметил горящий Chevrolet Aveo во время патрулирования. Моторный отсек иномарки пытались потушить и сотрудники АЗС, и владелец машины. Площадь пожара составила около одного квадратного метра.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама