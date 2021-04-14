Под Киевом произошло ДТП с грузовиком: есть пострадавшие (фото)

На трассе Киев – Одесса грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста. В связи с этим движение на данном участке временно затруднено.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла вблизи села Ксаверовка. Полицейские занимаются регулированием движения.
На месте работают спасатели, медики и следователи.
Также сообщается о пострадавших, однако их количество пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Одесса столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin. Есть пострадавшие.
Также напомним, под Киевом перевернулась фура с опасным грузом. Авария произошла перед поворотом на Борисполь.
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