Под Киевом произошло убийство: тесть зарезал своего зятя (фото)

В Броварах вечером 31 декабря 50-летний мужчина во время ссоры нанес смертельное ножевое ранение зятю.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

На месте происшествия пострадавший, 34-летний мужчина, от полученных травм скончался.

"Молодой человек накануне распивал алкогольные напитки вместе со своим тестем. Затем у них возникла ссора, во время которой родственник нанес удар ножом своему зятю в живот", – говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство. В содеянном злоумышленник сознался полицейским и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

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Ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Меру пресечения ему выберет суд.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который совершил тройное убийство в Славянске.

Кроме того, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля.

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