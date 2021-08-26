Под Киевом пропал 12-летний Кирилл Ворошилов – фото и приметы

Мальчик вечером ушел из дома и родители все еще не знают, где он. Полиция начала поиски ребенка

Родители Кирилла не знают, где он может находиться. Коллаж "Сегодня"

Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка пропал 12-летний Кирилл Ворошилов. 25 августа он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что ребенок покинул дом на улице Киевской вчера около 18:00, его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 12-13 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы прямые, короткие, темно-русые, глаза карие.

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Был одет в голубую футболку с изображением "67" синего цвета на спине и синим рисунком спереди, синие шорты.

Полиция просит всех, кто может знать о местонаходжении мальчика, звонить по телефону спецлинии правоохранителей "102".

Какие правила нужно знать, чтобы ребенок не потерялся

Патрульные полицейские говорят, что родители изначально должны научить ребенка некоторым правилам:

Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен.

Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью, – это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

Ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и ни обещали.

Тренируйте ситуации, когда малыш теряется – ребенок должен четко знать, как действовать.

Купите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: они дадут знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.

Напомним, ранее в Киеве полиция искала парня и девушку, которые длительное время не выходили на связь. Несовершеннолетняя прибыла в столицу, где встретилась с товарищем и исчезла в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны.

Также в Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней девушки, которая пропала еще 18 июля.

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