Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом пропал 12-летний Кирилл Ворошилов – фото и приметы

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 августа, 09:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мальчик вечером ушел из дома и родители все еще не знают, где он. Полиция начала поиски ребенка
Родители Кирилла не знают, где он может находиться. Коллаж "Сегодня"
Родители Кирилла не знают, где он может находиться. Коллаж "Сегодня"

Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка пропал 12-летний Кирилл Ворошилов. 25 августа он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Реклама

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Читайте также:

Отмечается, что ребенок покинул дом на улице Киевской вчера около 18:00, его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 12-13 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы прямые, короткие, темно-русые, глаза карие.

Реклама

Был одет в голубую футболку с изображением "67" синего цвета на спине и синим рисунком спереди, синие шорты.

Полиция просит всех, кто может знать о местонаходжении мальчика, звонить по телефону спецлинии правоохранителей "102".

Какие правила нужно знать, чтобы ребенок не потерялся

Патрульные полицейские говорят, что родители изначально должны научить ребенка некоторым правилам:

  • Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен.
  • Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью, – это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.
  • Ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и ни обещали.
  • Тренируйте ситуации, когда малыш теряется – ребенок должен четко знать, как действовать.
  • Купите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: они дадут знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.

Напомним, ранее в Киеве полиция искала парня и девушку, которые длительное время не выходили на связь. Несовершеннолетняя прибыла в столицу, где встретилась с товарищем и исчезла в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны.

Также в Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней девушки, которая пропала еще 18 июля.

Реклама

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять