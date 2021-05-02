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На Киевщине пьяный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку (фото)

2 мая, 16:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они вместе выпивали в компании, а когда стемнело, он решил воспользоваться нетрезвым состоянием знакомой – полиция выясняет все обстоятельства

В субботу, 1 мая, в Киевской области 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

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Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По данным следствия, 1 мая 15-летняя жительница города Сквира с друзьями поехала в село Токаревка, где в беседке у озера подростки отдыхали и употребляли алкогольные напитки.

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Позже к ним присоединились еще двое знакомых мужчин. Когда на улице стемнело, один из мужчин воспользовался состоянием девушки и изнасиловал ее. В тот момент девушка была пьяна.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет.

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Ранее мы сообщали, что в Одесском районе 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь своей гражданской жены.

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