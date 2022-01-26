Под Киевом пятеро до смерти избили подростка и остались без наказания

Киево-Святошинский районный суд Киевской области закрыл уголовное производство по делу о гибели 17-летнего Саши Бондаря, которого избили пятеро людей. Подозреваемые избежали ответственности.
Об этом сообщает Обозреватель.
Трагедия произошла 12 июля 2020 года в селе Малютянка Киево-Святошинского района. На берегу озера компания, в которой были жители столицы, громко отмечала день рождения одного из них. 17-летний Саша им сделал замечание, после чего компания решила отомстить.
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"Сегодня кричит моя душа! Мне больно от того, что на месте покойного Саши могут оказаться наши дети. События происходили в летний июльский день, в 20:30, на озере, где было полно молодежи, детей, взрослых", – написала адвокат потерпевших Марина Ильяшенко в Facebook.
Саша скончался во дворе больницы, где его пытались реанимировать. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), а уже позднее, после странных выводов экспертизы о том, что смерть подростка не связана с избиением, – по ч.4 ст. 296 (Хулиганство).
Подозреваемые остаются на свободе
Как пишут СМИ, мама одного из них работает в Министерстве юстиции.
Обвинительный акт передали в суд с четырехдневным опозданием, что позволило судье Киево-Святошинского районного суда Анне Перекупке 21 января 2022 года вообще закрыть уголовное производство. Подозреваемые остаются на свободе.
Адвокат потерпевшей стороны намеревается после прохождения апелляционной инстанции обращаться в Европейский суд.
В Днепре парень до смерти избил своего отца
Смертельные случаи во время драк довольно частое явление. Например, в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца. Почему совершил убийство — неизвестно, однако до этого они вместе употребляли алкоголь.
В полицию о происшествии сообщила жена погибшего, которая во время драки находилась в соседней комнате. Около 8 утра она услышала крики и ссору между отцом и сыном, а затем звуки драки. Через 10 минут все стихло. Женщина не сразу вышла посмотреть, что случилось, поскольку была напугана конфликтом.