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Под Киевом расстреляли авто с семьей: преступником оказался бывший военный

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 09:01
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Злоумышленник держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова"
Стрельба под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"
Стрельба под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области полиция задержала злоумышленника, который 12 октября в камуфляже выстрелил в автомобиль с семьей и исчез. Это произошло в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

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Как рассказал Небитов, бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок – арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – отметил начальник полиции.

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Что было ранее?

В Софиевской Борщаговке, что под Киевом, 12 октября мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей.

Отмечается, что стрельба произошла около 7:45. Неизвестный выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину.

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В результате мужчина ранен в ногу, также поврежден автомобиль.

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