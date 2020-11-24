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Под Киевом разбили суперкар Lamborghini (фото)

24 ноября, 12:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Автомобиль не подлежит восстановлению

Под Киевом 24 ноября неподалеку от села Лютеж Вышгородского района произошло ДТП.

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Об этом сообщает в Instagram Киев Оперативный.

Lamborghini Huracan участвовал в съемках.

"На скользкой дороге (и на скорости под 200 км в час) водитель не справился с управлением, что привело к серьезной аварии", — говорится в сообщении.

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По информации в Сети, это тот самый прокатный Ламборгини, который был доступен всем желающим для тест-драйва по Бориспольской трассе.

Несмотря на внушительные повреждения спорткара, обошлось без жертв. А вот автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.

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В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что ДТП с дорогим автомобилем произошел действительно во время съёмок кино.

"ДТП произошло во время съёмок кино. Актер-водитель получил травму головы и его госпитализировали в ближайшую больницу. Подробности и причины дорожно- транспортного происшествия выясняют правоохранители", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной дороге, напротив завода "Электронмаш". Такси на скорости неожиданно влетело в остановку— авто сбило несколько человек и протаранил киоск. В результате двое погибли и еще двое получили травмы.

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше:

Видео: Сегодня

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Киев ДТП спорткар

Источник: Сегодня

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