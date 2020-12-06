Под Киевом разбился легкомоторный самолет (фото)

Пилот и обучавший его инструктор выжили, но получили ранения

Неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Недавно в Московской области РФ два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna.

Кроме того, в США в штате Теннесси в реку упал вертолет Eurocopter EC-130, на борту которого находились четыре человека.

А летом 2019-го в Киевской области, не долетев до аэропорта, упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было три человека. Командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. После этого в воздухе он пробыл еще минут 20 и совершил аварийную посадку на воду в озеро возле Житомирской трассы.

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