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Под Киевом сбили самолет оккупантов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 марта, 14:05
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Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины
В Киевской области ЗСЦ сбили самолет
В Киевской области ЗСЦ сбили самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области военнослужащие Нацгвардии уничтожили вражеский самолет СУ-30.

Об этом сообщают в прямом эфире Украина24.

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"Очень умело сработали гвардейцы сразу 2-х зенитно-артиллерийских расчетов", – сказали в программе.

Ситуация в Украине 2 марта

  • Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых — дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя страна, Беларусь, приготовила свои войска в боевую готовность. Это означает, что РФ не может выстоять перед нашими защитниками, поэтому вынуждена просить помощь у Лукашенко. В любой момент Беларусь может вторгнуться в Украину, однако украинцы уже готовы дать отпор. Между тем против РФ страны мира продолжают вводить ограничения. Президент США Джо Байден заявил, что закрывает небо США для россиян.
  • В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Об этом заявил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Европа превращается в тыл Украины и поставляет критически необходимое для обороны.
  • Безоружные сотрудники Запорожской АЭС – самой крупной электростанции в Европе, вышли на дорогу, чтобы не пустить в Энергодар российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
  • Войска оккупантов могут атаковать украинские атомные станции, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале. По данным Геращенко, из НГУ поступила информация, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вражеских вертолетов.
  • В Николаеве высадился вражеский десант, но атаку оккупантов удалось отбить. Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
  • В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский озвучил новые данные о потерях в рядах оккупантов – 6 тыс. убитых захватчиков за шесть дней войны.
  • В Харькове за минувшие сутки погиб 21 человек, 112 получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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