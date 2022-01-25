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Под Киевом СБУ блокировала поставку экстремистской литературы из РФ (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 января, 15:23
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Сбывалась литература через Сеть анонимных веб-ресурсов
Правоохранители провели обыски в типографии
Правоохранители провели обыски в типографии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандистов, которые распространяли экстремистскую литературу. К организации причастны – житель Киевщины, владелец книжного магазина и два его бизнес-партнера.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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"В рамках защиты интересов государства в сфере информационной безопасности и противодействия гибридной агрессии РФ Служба безопасности Украины заблокировала масштабный канал распространения запрещенной в Украине экстремистской литературы", – говорится в сообщении.

Почти год скрыто доставляли из РФ литературу, направленную на пропаганду культа насилия, расовой и национальной нетерпимости и дискриминации.

Злоумышленники работали больше года
Злоумышленники работали больше года / Фото: СБУ

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Организаторы заказывали книги из РФ через интернет и скрыто доставляли их в Украину.

Типография была в Белой церкви
Типография была в Белой церкви / Фото: СБУ

Часть литературы производилась в подпольной типографии – в помещении книжного магазина на территории Белой Церкви.

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Что изъяли

В ходе обысков, проведенных в частных домах правонарушителей, правоохранители обнаружили и изъяли:

  • около 40 экземпляров запрещенных книг;
  • компьютеры с поличным;
  • денежные документы, подтверждающие факты сбыта литературы.

Злоумышленникам должны обьявить о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) и ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

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