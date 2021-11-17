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Под Киевом СБУ "накрыла" копов-наркоторговцев: одного наградил Янукович

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 15:31
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Ежемесячно полицейские "зарабатывали" до 30 тысяч долларов
СБУ задержала полицейских, которые занимались наркотиками. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ задержала полицейских, которые занимались наркотиками. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила бывших правоохранителей, торговавших оптовыми партиями наркотиков. Один из злоумышленников был удостоен почетной грамотой "За заслуги", подписанной лично Виктором Януковичем.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Подробности

По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь на должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.

После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали" до 30 тысяч долларов.

"Клиентов" находили через личные контакты в криминальном мире. Расчеты производились в наличных деньгах при передаче "товара".

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Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.

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В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:

  • наркотические вещества и весы для их взвешивания;
  • мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
  • специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;
  • поддельные служебные удостоверения;
  • огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В настоящее время одному из задержанных объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрений другим лицам.

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