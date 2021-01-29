Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом со стрельбой задержали серийного угонщика авто (фото)

29 января, 12:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Угонщика заметили через камеры "Безопасный город"

В Броварах ночью со стрельбой задержали серийного угонщика автомобилей.

Реклама

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

Через камеры "Безопасный город" авто было замечено на Броварском проспекте, оно двигалось в направлении Броваров, полиция попыталась остановить авто.

"По требованию водитель ACURA не остановился, а протаранил патрульный PRIUS, после чего в него начали стрелять. И уже через несколько километров под поселком Требухов ACURA, потеряв контроль, протаранил грузовик. Водитель выбежал из машины в поле и там попытался спрятаться. Но его быстро нашли и задержали", – говорится в сообщении.

В тренде
Проезд в киевских маршрутках: поднимут ли стоимость
Реклама

Как стало известно, похититель опытный автоугонщик, который находился под следствием сразу по нескольким уголовным производствами. Он должен был быть под домашним арестом.

Напомним, ранее у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

Также напомним, в Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков. Ее члены действовали по всей Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП авто угон стрельба

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробности
Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробностиПроисшествия
В Киеве мусоровоз протаранил девять автомобилей (фото)
В Киеве мусоровоз протаранил девять автомобилей (фото)Происшествия
Почти харакири: в Борисполе мужчина заколол себя ножом в супермаркете (видео)
Почти харакири: в Борисполе мужчина заколол себя ножом в супермаркете (видео)Происшествия
На асфальте лужа крови: в Киеве женщина выпала из маршрутки (видео)
На асфальте лужа крови: в Киеве женщина выпала из маршрутки (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять