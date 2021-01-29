Под Киевом со стрельбой задержали серийного угонщика авто (фото)

В Броварах ночью со стрельбой задержали серийного угонщика автомобилей.

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Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

Через камеры "Безопасный город" авто было замечено на Броварском проспекте, оно двигалось в направлении Броваров, полиция попыталась остановить авто.

"По требованию водитель ACURA не остановился, а протаранил патрульный PRIUS, после чего в него начали стрелять. И уже через несколько километров под поселком Требухов ACURA, потеряв контроль, протаранил грузовик. Водитель выбежал из машины в поле и там попытался спрятаться. Но его быстро нашли и задержали", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, похититель опытный автоугонщик, который находился под следствием сразу по нескольким уголовным производствами. Он должен был быть под домашним арестом.

Напомним, ранее у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

Также напомним, в Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков. Ее члены действовали по всей Украине.

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