Под Киевом столкнулись четыре автомобиля: много погибших и пострадавших (фото)

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили травмы.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла 11 сентября на 47 км автодороги М-03.

По предварительным данным, водитель DAF FT95, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и "ВАЗ".

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В результате ДТП пять человек погибли, 14 человек получили травмы, их госпитализировали. Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Патрульные просят участников дорожного движения, по возможности, воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло масштабное ДТП – двое погибших и двое раненых.

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Также напомним, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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