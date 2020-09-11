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Под Киевом столкнулись четыре автомобиля: много погибших и пострадавших (фото)

11 сентября, 08:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили травмы.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла 11 сентября на 47 км автодороги М-03.

По предварительным данным, водитель DAF FT95, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и "ВАЗ".

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В результате ДТП пять человек погибли, 14 человек получили травмы, их госпитализировали. Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

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Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Патрульные просят участников дорожного движения, по возможности, воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло масштабное ДТП – двое погибших и двое раненых.

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Также напомним, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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Киев авария ДТП погибшие пострадавшие
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