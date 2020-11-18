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Под Киевом столкнулись три автомобиля: пострадала беременная женщина (видео)

18 ноября, 13:21

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На трассе образовалась пробка

В Киевской области 18 ноября на Броварской Окружной дороге, в районе поворота на Чернигов, произошло серьезное ДТП.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на место выехала группа реагирования.

"Известно, что в результате ДТП помощь требуется беременной женщине, которая находилась в одном из автомобилей. Об этом сообщил водитель автомобиля, который пострадал в ДТП. Он позвонил и сообщил, что беременной женщине необходима госпитализация. Что именно с ней произошло — пока непонятно. Других подробностей пока нет. Причины ДТП и есть ли другие пострадавшие, на данный момент выясняют сотрудники полиции", — рассказали нам в полиции Киевской области.

Видео с места происшествия появилось в одном из киевских пабликов в Telegram.

На видео видно, что по дороге рассыпаны бревна, очевидно, что их везла одна из машин в прицепе.

На месте работает скорая помощь и полиция.

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В районе места происшествия образовалась пробка. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google Maps.

Ранее мы писали, что в столице на Дмитриевской произошла авария — иномарка въехала в трамвай.

Напомним, в Киеве у Воздухофлотского моста вечером автомобиль Chevrolet Camaro снес ограждение скоростного трамвая и оказался на трамвайных путях, в результате чего было парализовано движение трамваев.

Смотрите сюжет — в Днепре такси врезалось в иномарку, машину разорвало пополам:

Видео: Сегодня
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Киев ДТП Окружная дорога

Источник: Сегодня

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