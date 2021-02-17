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Под Киевом угнали грузовик вместе с деньгами (фото)

17 февраля, 13:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Угонщикам грозит до пяти лет тюрьмы

В Киевской области задержали угонщиков авто.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Водитель грузовика DAF сообщил в полицию сообщил о том, что пока он пошел по делам, двое парней похитили из его авто сумку с деньгами и личными вещами.

"Пострадавший мужчина оставил сумку в грузовом авто и отошел на время. В этот момент оба правонарушители воспользовались возможностью и похитили собственность водителя и скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

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Ворами оказались 32-летний гражданин Грузии и 30-летний житель Донецкой области, которые уже имели проблемы с законом.

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Вещественные доказательства изъяты. Сейчас полицейские проверяют причастность этих лиц к аналогичным преступлениям на территории Киевской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Меру пресечения злоумышленникам выберет суд.

Ранее мы писали, что под Киевом со стрельбой задержали серийного угонщика авто.

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Напомним, у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

Смотрите сюжет – за воровство авто теперь садят угонщиков:

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деньги авто угон киевская область угонщики

Источник: Сегодня

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